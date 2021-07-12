На пляже нашествие жуков, в море - медуз. Блогер оценил дикий отдых в Приморском

Евгений Панюта взялся тестировать отдых на морских курортах Украины. Фото: tamtour.com.ua

Украинский блогер Евгений Панюта протестовал отдых в селе Приморское Херсонской области. Расположено на побережье Черного моря.

"Курорт расположен между Железным Портом и Лазурным. Прекрасно подойдет для тех, кто любит тихий или даже дикий отдых. Можно поселиться в деревне или на берегу в палатке", - говорит блогер на видео в YouTube.

Большим минусом отдыха в Приморском стало нашествие жуков - божьих коровок, которые больно кусают, и медуз, что, соответственно, тоже жалят.

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Из позитива: несмотря на то, что отдыхающих здесь немного, есть шезлонги, детские площадки, кафе, зонтики, предлагают водные развлечения.

Тревел-блогер Евгений Панюта взялся тестировать отдых на морских курортах Украины. В частности, под прицел попал остров в Каркинитском заливе Джарылгач. Он является самым большим островом Украины и Черного моря. Чтобы попасть на Джарылгач, сначала нужно приехать в город Скадовск Херсонской области. Затем на пароме плыть на остров. Стоимость билета 200 грн. На острове есть дикие пляжи, малолюдные, есть с накрытиями, шезлонгами, туалетом и кафе. Он у причала, поэтому людей там гораздо больше. Также есть источник с чистой питьевой водой.