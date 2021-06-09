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пятница, 11 июня 2021 16:14

Мужчины с эфиопского племени пьют кровь и молоко коровы, чтобы отрастить наибольший живот
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В очередном выпуске тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" ведущий Кирилл Макашов побывал в гостях эфиопского племени боди. Оно является одним из 56 первобытных племен, проживающих в долине реки Омо - области южных народностей Эфиопии.

В тревела на "Новом канале" Макашов приобрел на рынке подарки, чтобы задобрить местных: жевательный табак (боди уверены, что он убивает бактерии во рту), соль (считается универсальной валютой в племенах), мыло, бритвенные лезвия и кофейное шелухи.

"Никогда не знаешь, что у диких эфиопских племен на уме и как они встретят белого туриста. Поэтому я решил взять с собой двух охранников. В самом племени на меня смотрели, что я какой-то ненормальный. И только после того, как вождь дал добро, можно было рассмотреть боди ближе", - поделился ведущий.

Представители этих племен отличаются от других тем, что у мужчин - натянутые, как барабан, животы. Боди считают, что это - признак крепкого здоровья и сексуальности. Чтобы отрастить живот, мужчины пьют молоко и кровь коровы.

Мужчины с эфиопского племени пьют кровь и молоко коровы для участия в "конкурсе красоты"
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Мужчины с эфиопского племени пьют кровь и молоко коровы для участия в "конкурсе красоты"
Макашов побывал в гостях у эфиопского племени боди
Макашов попробовал ту жидкость, которую употребляют в течение шести месяцев боди
Мужчины с эфиопского племени пьют кровь и молоко коровы для участия в "конкурсе красоты"

"Сначала они привязывают корову, чтобы пустить ей кровь: протыкают шею стрелой. А потом кровь смешивают с молоком. При этом молоко сворачивается кусочками, но они все равно выпивают литр такого напитка залпом. Выглядят они после этого не самыми счастливыми, ведь кровь очень плохо переваривается ", - отметил Макашов, которые тоже попробовал эту жидкость.

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Такую жидкость употребляют в течение шести месяцев, пока готовятся к "конкурса красоты" в племени. Ежегодно мужчины дефилируют перед старейшинами. Тот, у кого наибольшего размера живот, получает пожизненный статус героя и может выбрать жену. Если он захочет еще одну жену, должен еще шесть месяцев отращивать живот. Мужчины не только пьют коровьи кровь и молоко, но и постоянно лежат в отдельном доме: они не двигаются, чтобы не сжечь калории. Только после свадьбы боди могут похудеть.

Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов в новом сезоне отправился в столицу Кении Найроби. Он переночевал в одном из районов столицы - Кибера. В тревеле, Макашов отметил, что обычный турист может переночевать в дешевой гостинице или снять кровать в хостеле.

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