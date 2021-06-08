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среда, 09 июня 2021 11:20

"Не могут сложить два и два, не умеют писать" - ведущий тревела познакомился с кенийцами
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Ведущий тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов в новом сезоне отправился в столицу Кении Найроби. Он переночевал в одном из районов столицы - Кибера.

В тревеле, что показывает "Новый канал", Макашов отметил, что обычный турист может переночевать в дешевой гостинице или снять кровать в хостеле.

"Но обязанность ведущего нового сезона заставлял меня жить, как местные, и общаться с ними", - объяснил мужчина.

В Кибере без света и канализации проживает почти миллион человек. Они преследуют прохожих на улице и просят денег.

Личных туалетов здесь нет. Местные бизнесмены устанавливают дыру в земле, которая рассчитана на около 200 жителей
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
В Кибере без света и канализации проживает почти миллион человек
Комнату арендовать можно за тысячу шиллингов (около 250 грн)

"В дебрях живут совсем другие кенийцы, чем в самом городе. Они не могут сложить два и два, не умеют писать, часто не знают английского языка. Они приезжают в Найроби из дальних сел в поисках лучшей жизни, но все, что могут себе позволить - это Кибера", - рассказал Макашов.

Личных туалетов здесь нет. Местные бизнесмены устанавливают дыру в земле, которая рассчитана на около 200 жителей. Каждый поход в туалет стоит 10 шиллингов (около 2 грн 50 коп.). Комнату арендовать можно за тысячу шиллингов (около 250 грн).

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"Я понимал, что от этого места не стоит много ожидать, но хотелось хотя бы какого-то комфорта. Под ногами - ров, в который стекает вся канализация, запах ужасный. В комнате не было душа, туалета, кухни - ничего. Только кровать, тумбочка и куча старых вещей. Выглядит это все очень ужасно, не знаю, как здесь могут жить люди. Это место непригодно для жизни. Ночью было ужасно холодно и неприятно, противно. Кто-то шумел за дверью, дети шумели допоздна. Хотелось оттуда сбежать при первой же возможности, что я и сделал", - поделился ведущий.

Ведущая Василиса Хвостова из тревел-шоу показала уникальные пещеры. Во время путешествия Швейцарией она и ее соведущий Антон Зайцев наслаждались красотой горы Маттерхорн. Также Хвостова побывала в недрах ледника.

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Дата
09
июня

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