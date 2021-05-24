"Выдалбливали эти пещеры часами" - ведущая побывала в недрах ледника

Ведущая Василиса Хвостова из тревел-шоу показала уникальные пещеры. Во время путешествия Швейцарией она и ее соведущий Антон Зайцев наслаждались красотой горы Маттерхорн.

Также Хвостова побывала в недрах ледника. Этим она поделилась в одном из выпусков тревела "Орел и Решка. Чудеса света", которое показывает "Новый канал".

"На специальном лифте можно спуститься в недрах ледника. Там было холодно, как в холодильнике. И было видно не только лед, но и кристаллики снега в ущельях", - отметила она.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Швейцарцы выдолбили в леднике пещеры с большими ледяными скульптурами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Такие обаятельно нелепые" - ведущий тревела усыновил птицу за $ 145

"В голове не укладывается, что кому-то хватило сил все это построить. Я полчаса там происходила и не чувствовала ног, а люди выдалбливали эти пещеры часами", - рассказала ведущая.

Ведущая тревел-шоу Василиса Хвостова побывала в Сальвадоре, где посетила индейцев пипили. Они чтят традиции предков и до сих пор проводят древние ритуалы.