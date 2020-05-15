Lufthansa объявила о возобновлении полетов в Киев

Lufthansa обещает возобновить полеты из Киева во Франкфурт с 1 июня. Фото: unsplash.com

Авиакомпания Lufthansa в июне обещает возобновить полеты из Киева. Первым направлением станет Франкфурт.

Первый регулярный рейс планируют на 1 июня в рамках расширения расписания, сообщает avianews.com со ссылкой на пресс-службу компании.

График на первые 2 недели предусматривает полеты по понедельникам, средам и пятницам.

Вылеты из Киева - рейсом LH1491 в 10:20, вылеты из Франкфурта - рейсом LH1490 в 06:05.

Стандартное расписание авиакомпании до начала кризиса предусматривало полеты между Киевом и Франкфуртом 20 раз в неделю.

Заявление немецкого авиаперевозчика о возобновлении полетов в Украине прозвучало на фоне неопределенности с открытием границ страны для международного авиасообщения.

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В то же время границы Шенгена по-прежнему остаются закрытыми на въезд. Ни Брюссель, ни Берлин пока не сообщили, когда гражданам Украины снова будет разрешено въезжать в Шенгенское пространство через немецкие аэропорты.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что работает с авиаперевозчиками и МИД, чтобы определить страны, с которых начнется возобновление полетов. Он также опубликовал график снятия ограничений на транспорте. Из него видно, что международное авиасообщение в стране откроют в последний, третий, этап выхода из карантина.

Проект решения о постепенном снятии внутренних ограничений на передвижение, введенных в связи с пандемией коронавируса, подготовила Европейская комиссия, являющаяся исполнительным органом ЕС. Таким образом в Европе планируют оживить секторы перевозок и туризма, которые понесли значительные убытки.