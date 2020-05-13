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В Европе придумали, как спасти туристический сезон

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В Европе придумали, как спасти туристический сезон
Туристический сезон с июня по июль ЕС оценивает в около 150 миллиардов евро. Фото: pixabay

Проект решения о постепенном снятии внутренних ограничений на передвижение, введенных в связи с пандемией коронавируса, подготовила Европейская комиссия, являющаяся исполнительным органом ЕС.

Таким образом в Европе планируют оживить сектор перевозок и туризма, которые понесли значительные убытки, пишет "Громадське".

Сегодня проект должны обнародовать официально. Но его копии разослали государствам-членам ЕС, и документы оказались в распоряжении ряда СМИ.

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Проект предлагает государствам-членам ЕС постепенно снимать ограничения на въезд и выезд в пределах объединения. В то же время ограничения могут вернуться, если количество больных коронавирусом будет расти.

Также европейцам разрешат посещать пляжи, оставаться в отелях и обедать в ресторанах - но с соблюдением требований социального дистанцирования и ношением масок. Неизвестно, значит ли это, что в ЕС смогут въезжать также граждане других стран.

"В краткосрочной перспективе будет преобладать внутренний туризм и туризм внутри ЕС", - написали в проект предложений Еврокомиссии.

Туристический сезон с июня по июль ЕС оценивает в порядка 150 млрд евро. Еврокомиссия, таким образом, стремится смягчить хотя бы часть убытков, которые нанесут коронавирусные ограничения.

Некоторые страны ЕС уже начали открывать границы - но частично. Например, Литва, Латвия и Эстония с 15 мая позволят передвижение в пределах своих границ. Австрия заявила о намерении открыть границы с Германией 15 июня.

Польша продлила контроль на границах с соседями - странами ЕС еще на 30 дней, до 12 июня. Речь идет о контроле на границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

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