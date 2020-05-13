Польша продлила контроль на границах с ЕС

Польша пока не отменяет контроль на границах с ЕС. Фото: pixabay.com

Польша продлила контроль на границах с соседями - странами ЕС еще на 30 дней, до 12 июня.

По сообщению издания RMF24, речь идет о контроле на границе с Германией, Литвой, Чехией и Словакией. Соответствующее распоряжение подписал министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский.

"Распоряжением министра внутренних дел и администрации от 13 марта этого года временно восстановлен пограничный контроль лиц, пересекающих государственную границу... Данным распоряжением Польша продлевает контроль на 30 дней - до 12 июня этого года", - отметили в пресс-службе ведомства.

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Сейчас пересечение границы возможно лишь в отдельных пунктах.

Польша с 24 марта уже четыре раза продлевала контроль на границе в связи с эпидемией - до 13 апреля, 3 мая, 13 мая и теперь до 12 июня.

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