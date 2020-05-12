Украинец рассказал, как Дания переживает выход из карантина

Украинец Вадим Сукач, который живет в Дании, рассказал о датском сценарии выхода из карантина. Фото: facebook.com/vadym.sukach

Первый этап ослабления карантина в Дании начался с середины апреля - дети пошли в детсады и младшие классы школ. Масочного режима не объявляли, а за нарушение установили солидные штрафы.

О том, как Дания переживает объявленный из-за пандемии Covid-19 карантин, рассказал PTV украинец Вадим Сукач, который живет в городе Оденсе.

"До смягчения карантина действовали такие ограничения, что все заведения были закрыты. Имею в виду школы, детсады, театры и все остальное. Работали предприятия. Первые две недели после начала карантина нельзя было собираться более чем 100 человек на различные мероприятия. Затем ограничили до 10 человек. Ограничение до сих пор действует по всей Дании. Если нарушили, человек должен заплатить штраф в размере 1,5 тыс. датских крон. Это действует - никто никуда от штрафа не скроется", - рассказал Вадим.

Масочного режима в Дании вообще не объявляли. Объясняли о неэффективности обычных масок для рядовых граждан. Маски нужно было носить только больным. И еще врачам во время работы - профессиональные 3-слойные, специально предназначенные.

Много людей проживают в Копенгагене. Там трудно придерживаться ограничительных мер - в частности, держаться на расстоянии 2 м друг от друга. Были большие скопления в известных парках. Поэтому вообще запретили доступ туда. За нарушение установили штраф в 2,5 тыс. крон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин ослабил карантин в РФ, несмотря на то, что страна вошла в тройку по заражению Covid-19

15 апреля объявили о начале первой фазы ослабления карантина, когда дети пошли в сады и школьники до 5-го класса на учебу. Но условием для учебных заведений было расстояние между партами 2 м, максимально много мест для мытья и дезинфекции рук. Больше бывать на свежем воздухе и не собирать детей в большие группы.

"Наша дочь ходит в небольшую частную школу. Они разделили несколько входов и выходов. И отвели определенное время, когда можно проходить. Чтобы не было на входе большого скопления людей. В основном, обучение проводится на улице. Одно из условий - чтобы дети принесли теплые подушки, сидеть на свежем воздухе", - рассказывает мужчина.

Работают крупные предприятия, но работу потеряли более 50 тыс. людей. Маленькие предприятия, такие как кафе, рестораны, парикмахерские, пока закрыты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша и Литва начинают открывать границы после карантина

Если предприятие имеет до 25 сотрудников, или потеряло 30% от реализации продукции, оно имеет право на получение компенсации от государства. Также помощь на покрытие заработной платы - правительство компенсирует до 75% ставки, или до 90%, если оплата почасовая. Но этот пакет помощи правительство Дании назначило только на 4 месяца.

"Вообще зараженных около 10 тыс., протестированных - 280 тыс. человек. Однако не всех тестируют, поэтому настоящая цифра, сколько могут быть заражены, неизвестна.

Вместе с тем, выздоровели более 8 тыс., умерли 514 человек. В основном это люди старшего возраста. Информацию предоставляют ежедневно. Заболеваемость после ослабления карантина немного увеличилась, а сейчас снова пошла на спад", - отметил Вадим Сукач.

В итальянском регионе Пьемонт в трех муниципалитетах 12 мая открываются школы и детсады. С определенными ограничениями, дети из городов Боргосезии, Варалло и Квадроне, что в провинции Верчелли, с 12 мая станут первыми в Италии, которые вернутся в школы после более чем 2 месяцев карантина, благодаря пилотному проекту региональной власти Пьемонта.