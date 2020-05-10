Со следующей недели в Италии открываются школы и детские сады

Италия оправляется от карантина. Фото: Reuters

В итальянском регионе Пьемонт в трех муниципалитетах 12 мая откроются школы и детсады

С определенными ограничениями дети из городов Боргосезии, Варалло и Квадроне, что в провинции Верчелли, с 12 мая станут первыми в Италии, которые вернутся в школы после более чем двух месяцев карантина, благодаря пилотному проекту региональной власти Пьемонта, сообщает La Repubblica.

Школы и детсады будут открыты с 12 мая по 12 июня. Дети будут находиться в заведениях с 8 до 18 часов. В группах детских садов одновременно смогут находиться не более 4 детей, а в классах начальной школы - не более 5, из расчета 4-5 квадратных метров на каждого ребенка. За эти услуги родителям придется платить 10 евро в день, а также 5 евро за питание.

В других итальянских регионах школы останутся закрытыми до сентября.

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Пьемонт является четвертым из регионов Италии, наиболее пострадавших от вспышки коронавируса.