Крабсбургер, десяток котов и техники сквирта: 5 необычных мест Одессы

Бархатный сезон уже у берегов жемчужины Черноморского побережья. Одесса готова к переменам. Вместо горячего песка и свежего бриза, осенью предлагает целый мир кафе, баров, ресторанов на любой вкус и кошелек.

Gazeta.ua подготовила подборку самых необычных мест Одессы, которые грех не посетить.

БДСМ-бар IZNANKA

Адрес: Греческая, 30

Арт-бар с БДСМ атрибутикой ждет в гости не всех. Исключительно лиц старше 18-ти. Официантка может вас выпороть, если нужно. На тематических мастер-классах расскажут о премудростях оргазма и секретах сквирта. Научат технике шибари и угостят крейзи-меню. Приготовьте воск, плети, латекс, кожу и веревки, ночь обещает быть жаркой.

Автор: Инфопорт БДСМ-бар IZNANKA

Гик-кафе GEEK

Адрес: Ольгиевская, 14

Отдыхать на огромных цветных подушках в компании друзей и играть в Playstation. Что может быть лучше? Кафе придется по душе всем настоящим айтишникам, тру-гикам и студентам. На стенах панно из сюжетов игр, сериалов и фильмов. Десятки свободных розеток для ваших устройств. В меню настоящий Крабсбургер от Губки Боба и любимые пиццы черепашек Ниндзя, а также другая еда из кино и мультфильмов. И особая фишка - специальный рецепт кальяна Milky Geek.

Автор: instagram.com/p/B0lMNyBodxb Гик-кафе GEEK

Котейня COFFEE AND СATS

Адрес: Александровский проспект, 3

В заведении живет 10 милых котиков, которых можно погладить и приласкать. А выпить можно кофе и другие согревающие напитки. В кафе находится также огромное количество мягких игрушек, милых безделушек и сувенирчиков. Стоит посетить ради атмосферы домашнего уюта и общения с животными.

Автор: myod.info Котейня COFFEE AND СATS

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семья юристов рассказала, как организовала туристический проект

Киноресторан RE'LUX

Адрес: Проспект Небесной сотни, 2

Это кинозалы, откуда можно заказать себе еду прямо на сеанс. Всего их три. Каждая оборудована киносистемой и зрительскими местами так, чтобы фильм был виден с любой точки. Можно стол для небольшой компании или частный бокс для двух с настроенным креслами. Все места оборудованы iPad из меню ресторана. Заказ автоматически поступает на кухню, их приносят официанты. Еще могут дать подушки и пледы. В меню еда, которую можно есть руками: пицца, роллы, десерты.

Автор: infoport.live Киноресторан RE’LUX

Вагон-ресторан "Трамвай №16"

Адрес: Фонтанская дорога, 41

Такие чешские трамваи колесили по Одессе в период с 1950-х по 1980-е годы. Возили пассажиров, вмещали зайцев. Сегодня в одном из них можно вкусно пообедать. Салон трамвая-ресторана состоит из двух соединенных вагонов. Один из них полностью переоборудован под кухню, барную стойку и туалет, а другой - само заведение. Везде развешаны трехцветные занавески. На стенах - принты с изображением одесских трамваев и трамвайной конницы. Из окна кафе можно созерцать, как колесят маршруты № 18 и 17. На входе раритетный механизм управления и руль. На выбор одесская и европейская кухня. Одно из приятных деталей - подача чека в компостере.

Автор: od.vgorode.ua Вагон-ресторан "Трамвай №16"

Туристический поток в украинские Карпаты растет. С начала года количество украинских туристов в Закарпатье увеличилось на 10%, а иностранцев - на 15-20%. Главная причина - стабилизация цен на курортах Западной Украины впервые за несколько лет.