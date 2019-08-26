В Карпатах увеличилось туристов

Туристический поток в украинские Карпаты растет.
С начала года количество украинских туристов в Закарпатье увеличилось на 10%, а иностранцев - на 15-20%, рассказал директор Центра развития туризма Владимир Царук, пишет "НВ Бізнес"
Главная причина - стабилизация цен на курортах западной Украины впервые за несколько лет.
Кроме украинцев, на отдых в Закарпатье приезжают и туристы из соседних стран.
"На уикенд приезжают чехи, словаки, венгры. На обратном пути они закупают украинские продукты, которые дешевле, чем в странах восточной Европы", - рассказал руководитель одного из санаторных комплексов на Закарпатье.
"В частном секторе цены стартуют от 200 грн, а в отелях - от 500 грн с человека в сутки", - говорит менеджер турагентства Надежда Якубьяк.
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Некоторые отели предоставляют скидки в 10% на проживание.
Отельеры решили не повышать цены после того, как в прошлом году они не смогли увеличить туристический поток. Клиенты не готовы платить больше.
Кроме того, в последние годы в Карпатах появилось большое количество новых коттеджей, которые сдаются в аренду.
Также украинцы начали выбирать отдых в Карпатах, поскольку в этом году подорожали Египет и Турция.
Количество иностранцев увеличивается и благодаря развитию аэропорта Львова. В июне его услугами воспользовалось 227,4 тыс. пассажиров, что на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также туроператоры рассматривают возможность запуска чартеров в аэропорт Ужгорода.
Чаще всего украинцы выбирают стандартные путешествия в Каменец-Подольский, Львов, Карпаты, Одессу или Черновцы.
Однако в последнее время все популярнее становятся поездки в места, которые ранее не были туристическими, например, Харьков, Кропивницкий, Николаев, различные заповедники, национальные парки.
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