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В Карпатах увеличилось туристов

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В Карпатах увеличилось туристов
Карпаты стали более привлекательны для туристов.

Туристический поток в украинские Карпаты растет.

С начала года количество украинских туристов в Закарпатье увеличилось на 10%, а иностранцев - на 15-20%, рассказал директор Центра развития туризма Владимир Царук, пишет "НВ Бізнес"

Главная причина - стабилизация цен на курортах западной Украины впервые за несколько лет.

Кроме украинцев, на отдых в Закарпатье приезжают и туристы из соседних стран.

"На уикенд приезжают чехи, словаки, венгры. На обратном пути они закупают украинские продукты, которые дешевле, чем в странах восточной Европы", - рассказал руководитель одного из санаторных комплексов на Закарпатье.

"В частном секторе цены стартуют от 200 грн, а в отелях - от 500 грн с человека в сутки", - говорит менеджер турагентства Надежда Якубьяк.

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Некоторые отели предоставляют скидки в 10% на проживание.

Отельеры решили не повышать цены после того, как в прошлом году они не смогли увеличить туристический поток. Клиенты не готовы платить больше.

Кроме того, в последние годы в Карпатах появилось большое количество новых коттеджей, которые сдаются в аренду.

Также украинцы начали выбирать отдых в Карпатах, поскольку в этом году подорожали Египет и Турция.

Количество иностранцев увеличивается и благодаря развитию аэропорта Львова. В июне его услугами воспользовалось 227,4 тыс. пассажиров, что на 30,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также туроператоры рассматривают возможность запуска чартеров в аэропорт Ужгорода.

Чаще всего украинцы выбирают стандартные путешествия в Каменец-Подольский, Львов, Карпаты, Одессу или Черновцы.

Однако в последнее время все популярнее становятся поездки в места, которые ранее не были туристическими, например, Харьков, Кропивницкий, Николаев, различные заповедники, национальные парки.

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