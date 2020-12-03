Изменит ли Турция правила въезда для украинцев на фоне распространения коронавируса

В Турции уверяют, что правила поездок для украинцев не изменят. Фото: pixabay

В курортной и популярной для украинцов Турции наблюдается рост количества больных.

Но власти страны не планирует усиливать правила въезда для украинских туристов в ближайшее время, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, передает "РБК-Україна".

"Правила въезда для украинцев не меняются. Мы надеемся взять под контроль ситуацию с пандемией в Турции в ближайший месяц. Также ожидаем, что в Украине начнется вакцинация. Конечно, если ситуация будет ухудшаться, мы можем вернуться к этому вопросу пересмотра правил въезда. Но на данный момент для украинцев они остаются неизменными", - сказал министр.

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По его словам, в этом сезоне в Турции запустили программу безопасного туризма, и во время пандемии она сработала успешно. Отели Турции в течение всего сезона регулярно проверяли, и все они должны были соответствовать правилам карантина - соблюдение дистанции, дезинфекция номеров и всех помещений. Те отели, где не обеспечивали все необходимые правила безопасности, для туристов не открывались.

На днях в Турции усилили комендантский час для граждан страны. Теперь он действует в будние дни с 21:00 до 5:00. Также запрещено выходить на прогулки на выходных: с 21:00 в пятницу до 5:00 в понедельник. Такие меры приняли из-за зафиксированного 3-го пика пандемии коронавируса в стране. Наибольший рост заболеваемости Covid-19 обнаружили в Стамбуле, Измире, провинциях Коджаэли и Бурса.

"Увеличение числа случаев заболевания Covid-19 на 50 процентов зафиксировано в 15 провинциях", - сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

После объявления комендантского часа с 21 ноября турецкие власти объясняли, что туристы могут не соблюдать условия и находиться на улице при необходимости и наличии документов. Также из-за закрытия городских ресторанов и работы их только на вынос и доставку, туристам разрешили питаться по обычному графику в ресторанах отелей, в которых они остановились. При этом большинство туристических мест, которые туристы посещали на экскурсиях, власть оставила открытыми.

Украинцы активно покупают экзотические туры на новогодние праздники. Несмотря на угрозу введения полного локдауна, путевки по некоторым направлениям уже полностью раскуплены. В Украинской ассоциации туроператоров советуют консультироваться и поддерживать постоянную связь с туроператорами и турагентами, рассказывает Obozrevatel. В ассоциации рассказали, что, говоря о заграничных странах, особой популярностью на новогодние праздники в украинцев пользуется именно отдых на море.