Халву готовили почти 1,5 тыс. человек: как кормили османских султанов

Ведущий тревел-шоу Кирилл Макашов попробовал блюда, которые приготовили по рецептам 500-летней давности. Ему подали пищу, которой кормили султанов.

Об этом рассказал в одном из выпусков шоу "Орел и Решка. Земляне" на "Новом канале".

"Богатые турки предпочитают обедать в именитых поваров. Я нашел себе настоящего гуру турецкой кухни - это шеф Юнус Эмре Аккор. Он - типа турецкого Джейми Оливера. Юнус - не обычный повар. Он готовит блюда, которые подавали при дворе османских султанов по рецептам 500-летней давности", - рассказал Макашов.

Шеф-повар считает, что османская кухня - самая полезная в мире. Ее рецепты написали врачи, ведь султан должен был быть сильным и хорошо воевать.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Ведущий Макашов нашел себе гуру турецкой кухни - это шеф Юнус Эмре Аккор (справа)

"Во времена султаната кухня была стратегическим объектом. Вспомните сериал "Великолепный век" - при кухне всегда были люди, которые обязательно пробовали все блюда перед тем, как их съест султан. Так они проверяли, нет ли там яда" , - отметил ведущий.

Кухня при дворце занимала 5,5 тыс. кв. м. Только халву готовили 1370 человек. Ранее блюда готовились и для султана, и для свиты, и для простого народа. Дважды в день, чтобы задобрить людей, им выносили еду из дворца. Точно такую ​​же, какую ел султан.

Обед Макашова начался из сладкого медового щербета.

"Щербет на вкус, будто мед, разведенный большим количеством воды. В турецкой кухни, кстати, нормально есть сладкое в начале. Говорят, из сладкого начинать пищу полезнее - так человек регулирует уровень сахара в организме", - пояснил ведущий.

После этого блюда он съел рис в виноградных листьях с вишнями, который назвал вегетарианским голубцом с вишневым соком. Кислота, которую дает вишня, помогает раскрыть вкусовые рецепторы перед приемом главного блюда.

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"Основное блюдо на столе султана - рис с 20 зубчиками чеснока и томленная в тандыре ягнятина. Мясо мягкое, нежное и без запаха баранины. Привкуса чеснока нет вообще. Просто вкусный, правильно приготовленный рис. Я бы такое в ресторане не заказывал, но ради того, чтобы прикоснуться к истории, это интересно попробовать", - добавил Макашов.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Основное блюдо на столе султана - рис с 20 зубчиками чеснока и томленная в тандыре ягнятина

Ведущие тревела Кирилл Макашов и Мишель Андраде побывали на традиционной турецкой свадьбе. В Стамбуле большинство турок имеют европейский взгляд на жизнь, поэтому свадьбы похожи на украинские. Но отличия есть.