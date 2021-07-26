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вторник, 27 июля 2021 17:10

Черный наряд и поминальные венки: как гуляют на турецкой свадьбе
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Ведущие тревела Кирилл Макашов и Мишель Андраде побывали на традиционной турецкой свадьбе. В Стамбуле большинство турок имеет европейский взгляд на жизнь, поэтому свадьбы похожи на украинские. Но отличия есть.

"У турок приходить на свадьбу в одежде черного цвета - это нормально. Вместо цветов у них - венки. Такие, как у нас приносят на похороны. Если бы в зале не было невесты, я бы подумала, что попала совсем на другое мероприятие", - рассказала артистка и ведущая шоу "Орел и Решка. Земляне" на "Новом канале". Она побывала на церемонии росписи в ЗАГСе.

На сегодняшний день многие турецкие невесты выходят замуж в белом платье.

"Но религиозные турчанки до сих пор наглухо закрывают все части тела и надевают на голову платок. А еще вешают на пояс красную ленту - символ невинности", - добавил блогер.

Ведущие тревел-шоу побывали на турецкой свадьбе
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
Ведущие тревел-шоу побывали на турецкой свадьбе
Ведущие тревел-шоу побывали на турецкой свадьбе
Ведущие тревел-шоу побывали на турецкой свадьбе

После того, как новоиспеченные супруги обменялись клятвами, муж целует жену не в губы, а в лоб. У турок есть и несколько денежных обычаев.

"В Турции есть традиция: если встать на дороге и не пропускать машину с молодоженами, они обязательно должны откупиться. По-турецки жениться и выйти замуж - это одно и то же слово evlenmek, которое дословно означает "обзавестись домом". Поэтому у родственников жениха и невесты главная задача - подарить молодым квартиру или дом", - поделился Макашов, от которого откупились 10 лирами (около 30 грн).

Гости дарят подарочные золотые монеты.

"На турецкой свадьбе не дарят молодым сервизы или постельное белье. Существуют специальные подарочные золотые монеты, которые можно приобрести в ювелирных магазинах. Их вешают на ленты и прикрепляют к костюмам молодоженов", - отметила Андраде.

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Также на свадьбе в Турции принято дарить невесте золотые браслеты, количество которых может достигать до локтя. А если молодым дарят деньги, то их обязательно кладут в конверт и подписывают. Это делают для того, чтобы супруги знали, сколько дарить на свадьбу определенном гостю.

Эфиопские богачи живут в элитном районе столицы Аддис-Абебы – Айер-Тени. Там побывал ведущий тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов. Район эфиопских миллионеров его удивил.

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