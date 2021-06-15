Признаком VIP-жилья являются забор и колючая проволока: как живут эфиопские миллионеры

Эфиопские богачи живут в элитном районе столицы Аддис-Абебы – Айер-Тени. Там побывал ведущий тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов.

Район эфиопских миллионеров его удивил. Об этом он рассказал в шоу на "Новом канале".

"Эфиопы считают, что если у тебя есть забор и колючая проволока - это первый признак VIP-жилья", - поделился Макашов.

Ведущий познакомился с местным миллионером. Его зовут Амануэл Асэффа и он - владелец туристической фирмы с капиталом в $1 млн. Мужчина зарабатывает $35 тыс. в месяц в высокий туристический сезон. А средняя зарплата обычных эфиопов составляет $50-70.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Дом Ассэфа стоит около $85 тыс. Внутри - старая мебель, минимум техники и разрисованные стены. Миллионер и его семья - православные христиане. У него дома есть угол с иконами.

"Я чувствовал себя, как у бабушки на даче - в комнате лежал обычный ковер, стены разрисованы, бегал ребенок, происходила какая-то возня", - отметил ведущий.

Макашову рассказали о местных традициях, накормили и угостили популярным эфиопским напитком.

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"В доме прямо посреди комнаты на пластиковом газоне стоит чугунный горшок с раскаленным углем. Оказалось, у эфиопов есть традиция: если пришел в гость, то хозяин обязан напоить его кофе. На этом чугунном горшке жена Амануэля обжаривала зерна", - добавил он.

В очередном выпуске тревел-шоу "Орел и Решка. Земляне" ведущий Кирилл Макашов побывал в гостях эфиопского племени боди. Оно является одним из 56 первобытных племен, проживающих в долине реки Омо - области южных народностей Эфиопии. В тревеле Макашов приобрел на рынке подарки, чтобы задобрить местных: жевательный табак (боди уверены, что он убивает бактерии во рту), соль (считается универсальной валютой в племенах), мыло, бритвенные лезвия и кофейное шелухи.