Фотограф-самоучка захватывает сказочными снимками с путешествий

Фото: instagram.com/stevenweisbach

Фотограф-самоучка из Германии Стивен Вайсбах путешествует и фиксирует на камеру самые яркие моменты своих приключений.

Мужчина работает и живет в городе Лейпциг. Однако долго не может сидеть на месте, поэтому ездит по миру в поисках новых ярких локаций, пишет maximum.fm.

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О своих приключениях и захватывающих пейзажах Вайсбах регулярно отчитывается в Instagram. Там имеет более 68 тыс. подписчиков.

Талантливый фотограф Даб Зеллер путешествует по миру. Своим примером вдохновляет людей паковать портфели и исследовать новые страны.