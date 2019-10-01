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среда, 02 октября 2019 02:24

Фотограф-самоучка захватывает сказочными снимками с путешествий
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Стивен Вайсбах фиксирует на камеру самые яркие моменты своих приключений
Фото: instagram.com/stevenweisbach
Стивен Вайсбах фиксирует на камеру самые яркие моменты своих приключений
Стивен Вайсбах фиксирует на камеру самые яркие моменты своих приключений
Стивен Вайсбах фиксирует на камеру самые яркие моменты своих приключений
Стивен Вайсбах фиксирует на камеру самые яркие моменты своих приключений

Фотограф-самоучка из Германии Стивен Вайсбах путешествует и фиксирует на камеру самые яркие моменты своих приключений.

Мужчина работает и живет в городе Лейпциг. Однако долго не может сидеть на месте, поэтому ездит по миру в поисках новых ярких локаций, пишет maximum.fm.

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О своих приключениях и захватывающих пейзажах Вайсбах регулярно отчитывается в Instagram. Там имеет более 68 тыс. подписчиков.

Талантливый фотограф Даб Зеллер путешествует по миру. Своим примером вдохновляет людей паковать портфели и исследовать новые страны.

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