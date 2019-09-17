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среда, 18 сентября 2019 02:24

Черные пляжи, цветные горы: показали сказочные пейзажи Исландии
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Фотограф показала неповторимую красоту природы Исландии
Фото: Signefotar
Фотограф показала неповторимую красоту природы Исландии
Фотограф показала неповторимую красоту природы Исландии
Фотограф показала неповторимую красоту природы Исландии
Фотограф показала неповторимую красоту природы Исландии

Фотограф Сайн Фогельквист делает сказочные фото природы Исландии. Год назад она перебралась туда жить и уже объехала на авто весь остров.

"В Исландии очень разная природа и погода. Например, езда с Рейкьявике в Екульсарлана в весеннее время позволит вам пережить все 4 сезона за считанные часы. Это может быть очень страшным, если вы не привыкли к снежным штормам в сочетании с сильным ветром" , - говорит Фогельквист, пишет boredpanda.com.

На острове возникает впечатление, будто находишься на другой планете. Там есть бассейны кипящей грязи, черные пляжи с кусками льда и разноцветные горы.

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"Надеюсь, мне удалось передать на фото хотя бы часть красоты Исландии. Если кто-то планирует посетить остров, то советую это не откладывать надолго. Путешествие будет не дешевым, но оно того стоит", - добавляет фотограф.

Фотограф Крис Диксон делает невероятные снимки волн морей и океанов. Они поражают своей красотой и силой. Так мужчина показывает насколько прочна и неповторимая природа Земли.

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