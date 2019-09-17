Черные пляжи, цветные горы: показали сказочные пейзажи Исландии

Фото: Signefotar

Фотограф Сайн Фогельквист делает сказочные фото природы Исландии. Год назад она перебралась туда жить и уже объехала на авто весь остров.

"В Исландии очень разная природа и погода. Например, езда с Рейкьявике в Екульсарлана в весеннее время позволит вам пережить все 4 сезона за считанные часы. Это может быть очень страшным, если вы не привыкли к снежным штормам в сочетании с сильным ветром" , - говорит Фогельквист, пишет boredpanda.com.

На острове возникает впечатление, будто находишься на другой планете. Там есть бассейны кипящей грязи, черные пляжи с кусками льда и разноцветные горы.

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"Надеюсь, мне удалось передать на фото хотя бы часть красоты Исландии. Если кто-то планирует посетить остров, то советую это не откладывать надолго. Путешествие будет не дешевым, но оно того стоит", - добавляет фотограф.

Фотограф Крис Диксон делает невероятные снимки волн морей и океанов. Они поражают своей красотой и силой. Так мужчина показывает насколько прочна и неповторимая природа Земли.