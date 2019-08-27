Завораживает и уничтожает: фотограф показал бешеную мощь воды

Фото: chrisdixonphoto.com

Фотограф Крис Диксон делает невероятные снимки волн морей и океанов. Они поражают своей красотой и силой.

Так мужчина показывает насколько прочна и неповторимая природа Земли, пишет boredpanda.com.

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"Мои работы демонстрируют невиданную красоту и мощность воды. Этим отдаю дань стихиям. Радуюсь, когда фото могут передать потрясающие настроения океанов и морей, их цвета и энергию", - говорит Диксон.

Польский фотограф Карол Ньенартович сделал удивительные снимки пустыни Вади-Рам в Иордании. Фото вышли действительно неземными. Красные болота, скалы, оранжевый песок очень напоминают ландшафты Марса.