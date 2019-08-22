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пятница, 23 августа 2019 02:24

Показали фото птиц, которые очаровывают красотой
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Британская Фотобиблиотека естествознания Nature Photographers Ltd определила лучшие фото птиц
Фото: Caron Steele / Bird Photographer of the Year 2019
Британская Фотобиблиотека естествознания Nature Photographers Ltd определила лучшие фото птиц
Британская Фотобиблиотека естествознания Nature Photographers Ltd определила лучшие фото птиц
Британская Фотобиблиотека естествознания Nature Photographers Ltd определила лучшие фото птиц
Британская Фотобиблиотека естествознания Nature Photographers Ltd определила лучшие фото птиц

Британская Фотобиблиотека естествознания Nature Photographers Ltd (NPL) показала лучшие фото птиц. Соответствующий конкурс они проводят уже 4 года.

За победу боролись почти 14 тыс. снимков из 63 стран мира. Однако первенство и 5 тыс. фунтов получила британка Кэрол Стил, пишет style.nv.ua.

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Женщина представила фото кудрявых пеликана с греческого озера Керкини, что впервые за 16 лет замерзло. Кроме того, лауреатами Bird Photographer of the Year 2019 стали еще несколько фотохудожников, благодаря которым хочется путешествовать по миру и наблюдать все чудеса природы.

В 2019 году главный приз фотоконкурса от National Geographic для тревел-фотографов выиграла работа Вэймина Чу "Гренландская зима". Фотограф показал красоту этого сурового края и обаяние обычного сельского пейзажа ночью.

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