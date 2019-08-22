Показали фото птиц, которые очаровывают красотой

Фото: Caron Steele / Bird Photographer of the Year 2019

Британская Фотобиблиотека естествознания Nature Photographers Ltd (NPL) показала лучшие фото птиц. Соответствующий конкурс они проводят уже 4 года.

За победу боролись почти 14 тыс. снимков из 63 стран мира. Однако первенство и 5 тыс. фунтов получила британка Кэрол Стил, пишет style.nv.ua.

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Женщина представила фото кудрявых пеликана с греческого озера Керкини, что впервые за 16 лет замерзло. Кроме того, лауреатами Bird Photographer of the Year 2019 стали еще несколько фотохудожников, благодаря которым хочется путешествовать по миру и наблюдать все чудеса природы.

В 2019 году главный приз фотоконкурса от National Geographic для тревел-фотографов выиграла работа Вэймина Чу "Гренландская зима". Фотограф показал красоту этого сурового края и обаяние обычного сельского пейзажа ночью.