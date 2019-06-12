Впечатляет: мужчина показал самые красивые места мира

Фото: instagram.com/dub.zeller

Талантливый фотограф Даб Зеллер путешествует по миру. Своим примером вдохновляет людей паковать портфели и исследовать новые страны.

Мужчина живет и работает в американском городе Портленд, пишет maximum.fm.

Все свободное время посвящает путешествиям и съемке. Куда бы ни ехал, Даб всегда берет с собой камеру и пытается зафиксировать самые красивые и интересные уголки мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Голые путешествия: женщина ездит по миру без белья

Фотографии публикует в Instagram, там имеет более 12 тыс. пользователей.

Голландский фотограф Маттиус Куйперс 27 лет путешествует по миру и снимает одних из самых опасных рептилий. Все фотографии собрал в книгу "Холодный инстинкт".