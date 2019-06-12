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четверг, 13 июня 2019 02:24

Впечатляет: мужчина показал самые красивые места мира
24

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Даб Зеллер путешествует по миру и фотографирует самые красивые места
Фото: instagram.com/dub.zeller
Даб Зеллер путешествует по миру и фотографирует самые красивые места
Даб Зеллер путешествует по миру и фотографирует самые красивые места
Даб Зеллер путешествует по миру и фотографирует самые красивые места
Даб Зеллер путешествует по миру и фотографирует самые красивые места

Талантливый фотограф Даб Зеллер путешествует по миру. Своим примером вдохновляет людей паковать портфели и исследовать новые страны.

Мужчина живет и работает в американском городе Портленд, пишет maximum.fm.

Все свободное время посвящает путешествиям и съемке. Куда бы ни ехал, Даб всегда берет с собой камеру и пытается зафиксировать самые красивые и интересные уголки мира.

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Фотографии публикует в Instagram, там имеет более 12 тыс. пользователей.

Голландский фотограф Маттиус Куйперс 27 лет путешествует по миру и снимает одних из самых опасных рептилий. Все фотографии собрал в книгу "Холодный инстинкт".

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