Фотограф показал, как вымирают украинские села

Фотограф Эдуард Баранов показал снимки вымирающих сел в Ямпольском районе Винницкой области.
Фотографии были сделаны в рамках проекта "Без людей", пишет Ямпиль.Info.
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Подборка снимков расскажет читателям о селе Антоновка, а также о бывшем селе Коминтерн, которое недавно был переименованное в Лесное.
Фотограф Даниил Ткаченко создал проект "Родина". Он снимает горящие заброшенные российские деревни. Поджигая дома, он пытается напомнить людям, какие решения правительства сделали людей нищими и как они влияют на его страну сегодня.
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