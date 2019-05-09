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четверг, 09 мая 2019 19:10

Фотограф показал, как вымирают украинские села
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Снимки сделаны в селах Ямпольского района Винницкой области
Фото: Эдуард Баранов / Ямпиль.Info
Снимки сделаны в селах Ямпольского района Винницкой области
Снимки сделаны в селах Ямпольского района Винницкой области
Снимки сделаны в селах Ямпольского района Винницкой области
Снимки сделаны в селах Ямпольского района Винницкой области

Фотограф Эдуард Баранов показал снимки вымирающих сел в Ямпольском районе Винницкой области.

Фотографии были сделаны в рамках проекта "Без людей", пишет Ямпиль.Info.

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Подборка снимков расскажет читателям о селе Антоновка, а также о бывшем селе Коминтерн, которое недавно был переименованное в Лесное.

Фотограф Даниил Ткаченко создал проект "Родина". Он снимает горящие заброшенные российские деревни. Поджигая дома, он пытается напомнить людям, какие решения правительства сделали людей нищими и как они влияют на его страну сегодня.

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