Дарят детям авто, даже если у них нет прав: Мишель Андраде рассказала о дрифте в Ливии

Во время съемок тревел-шоу певице Мишель Андраде показали, чем увлекаются жители Ливии. Они обожают скорость и спорткары.

С одним из гонщиков - владельцем спорткара Анджело - каталась артистка в выпуске "Орла и решки. Земляне" на "Новом канале".

"Скорость - наша страсть. Отец подарил мне спортивную тачку в 15 лет. Если в ливанцев есть деньги, они дарят детям на дни рождения машины, даже если у тех еще прав нет", - поделился Анджело.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Ливанцы выезжают на гоночные треки и дрифтуют (проходят повороты на максимальной скорости с заносами - Gazeta.ua).

"Анджело привез меня на гоночный трек "Монте-Верде". Это святое место для ливанских мужчин. Только здесь они могут отвести душу и выжать из своих стальных коней максимальную скорость", - отметила Андраде.

После дрифта ведущую посадили на багажник, сказали крепко держаться руками за спойлер и продолжили дрифтовать.

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"Я очень боюсь скорости, когда водитель начал очень быстро ехать и дрифтовать - это было так дико. А я была в платье, с кудрями. Не знала, за что держаться, было очень страшно. Но я доверилась водителю: он был очень сосредоточен, все контролировал и знал, что делает. Повторять не рекомендую", - добавила артистка.

Во время съемок тревела артистка Мишель Андраде познакомилась с дубайцем, который держит льва. В Дубае держать хищных кошек дома - это часть культуры предков. И такая традиция здесь законна. Певица побывала в гостях у коренного дубайца Азиза. Он живет со львом Лео, которого подарила королевская семья Дубая.