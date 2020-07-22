Черногория запретила въезд определенной категории украинских туристов

Украинцы могут въезжать в Черногорию автомобилем, если последние 15 дней они находились в странах "зеленого" или "желтого" списков. Фото: pixabay

Въезд украинцев и белорусов на территорию Черногории с 22 июля возможен лишь в случае их прибытия авиационным транспортом.

Без ограничений в Черногорию могут въезжать жители стран "зеленого списка", жители стран "желтого списка" или те, кто находился в них в течение последних 15 дней, сообщили в решении правительства Черногории, передает "Європейська правда".

Также условием въезда в Черногорию является наличие отрицательного ПЦР-теста, не давнего за 72 часа.

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"Въезд в Черногорию осуществляется воздушным транспортом для жителей Украины и Беларуси с контролем пассажиров при посадке и высадке и выполнением других условий, предложенных Министерством устойчивого развития и туризма", - написали в сообщении.

Украинцы могут въезжать в Черногорию автомобилем, если последние 15 дней они находились в странах "зеленого" или "желтого" списков. Для украинских туристов, следующих в Черногорию предусмотрены новые правила. Туроператор обязан обеспечить измерение температуры тела пассажира хотя бы один раз перед посадкой в ​​аэропорт. Пассажиру, который имеет повышенную температуру тела, запрещено садиться в самолет и отправляться в Черногорию.

По прибытии пассажиров в Черногорию и сразу после пересечения пограничного перехода туроператор обязан передать каждому пассажиру информационную справку, содержащую описание мероприятий и рекомендаций Института общественного здоровья Черногории, и сообщить пассажира, что он обязан придерживаться указанных мероприятий. В случаях, когда туристический пакет включает экскурсии, туроператор обязан вести детальный учет мест, которые посещают туристы. Все туристы во время пребывания в Черногории обязаны соблюдать все меры и рекомендаций Института общественного здоровья.

Совет Евросоюза сделала обновление списка "безопасных" третьих стран, чьи граждане смогут вьизджаты в Евросоюз, в связи с благоприятной эпидемической ситуацией на их территории. Его опубликовали на сайте Совета ЕС.