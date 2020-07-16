ЕС опубликовал обновленный "зеленый" список стран

ЕС обновил перечень "безопасных" третьих стран. Фото: Reuters

Совет Евросоюза сделала обновление списка "безопасных" третьих стран, чьи граждане смогут вьизджаты в Евросоюз, в связи с благоприятной эпидемической ситуацией на их территории.

Его опубликовали на сайте Совета ЕС.

Так, 16 июля государства-члены Евросоюза должны начать отмену ограничений на поездки на внешних границах для жителей следующих стран: Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия. В случае, если Китай отменит ограничения на своей территории, его также включат в данный список.

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Как отмечается, из списка исключили Сербию и Черногорию. При этом, новых стран в перечень "безопасных" ЕС не добавил.

Как известно 1 июля ЕС утвердил список из 15 стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию стран-членов.

1 июля ЕС утвердил список из 15 стран, гражданам которых разрешен въезд на территорию стран-членов. Украина в него не вошла. При этом был разрешен въезд отдельным категориям украинский.