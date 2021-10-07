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четверг, 07 октября 2021 22:15

Бизнес начинал в СССР с торговли: как живет непальский миллиардер
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В Непале ведущий проекта "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов познакомился с одним из трех самых богатых местных жителей - миллиардером Упендра Махато.

Об этом Макашов рассказал в тревел-шоу на "Новом канале".

"Миллиардер живет в центре Катманду в трехэтажной вилле на четыре тысячи квадратных метров. Конечно, со своим парком и фонтаном. Дому, в котором он живет, 140 лет. Мужчина купил его в 2005 году. Деревянный потолок - это ручная работа, стоимостью где-то полтора миллиона доллара", - сказал ведущий.

Состояние Махато оценивают в $1 млрд. Еще первый бизнес начинал в СССР: торговал кассетами и проигрывателями из Германии. Сейчас занимается инвестициями, акциями, венчурными фондами. А еще говорит на русском, потому что учился когда-то в Беларуси.

В Непале ведущий проекту "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов познакомился с одним из трех самых местных жителей - миллиардером Упендра Махато
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
В Непале ведущий проекту "Орел и Решка. Земляне" Кирилл Макашов познакомился с одним из трех самых местных жителей - миллиардером Упендра Махато
Состояние Махато оценивают в млрд. Еще первый бизнес начинал в СССР: торговал кассетами и проигрывателями из Германии
Миллиардер живет в центре Катманду в трехэтажной вилле на 4 тыс. кв. м
Миллиардер живет в центре Катманду в трехэтажной вилле на 4 тыс. кв. м

"У нас 65% жителей - средний класс, 15% - зажиточные, а 25% - бедные. Мы верим в перерождения. Думаем: "Наверное, в прошлой жизни я делал что-то не так, если в этой родился в таком слое общества". Поэтому я должен делать что-то лучше, чтобы или остаться в этом слое, или улучшить его", - рассказал Упендра.

Чтобы сохранить свой слой, Упендра занимается благотворительностью. Построил для непальцев больницу за $150 млн. В доме Махато есть молитвенная комната, в которой висит портрет ребенка. Но это не член семьи Упендра. Этот мальчик - живое божество для непальцев.

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"Он родился обычным мальчиком, до трех лет ходил и разговаривал, а на четвертом году потерял голос и не смог больше ходить. И в один день начал писать. Он не ходил в школу, не учился, но пишет на всех языках мира: английском, непальском, хинди, русском. Ты можешь прийти к нему, назвать свое имя и он скажет, когда ты родился", - сказал миллиардер.

Ведущий тревел-шоу Кирилл Макашов поделился, что однажды во время съемок к нему приставал транссексуал в Гондурасе. Он этого никак не ожидал.

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