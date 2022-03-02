Авиакомпания Wizz Air предоставит украинцам в других странах 100 тыс. бесплатных билетов

Украинцы могут вылететь из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Фото: pixabay

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила предоставить бесплатно 100 тыс. билетов для украинцев-беженцев.

Билетами могут воспользоваться граждане, которые уже выехали за границу, сообщает пресс-служба Wizz Air в Facebook.

Следовательно, украинцы могут вылететь из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

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"Wizz Air стремится помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это ни было. Мы предоставляем 100 000 бесплатных мест на короткомагистральных рейсах, вылетающих из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии в марте", — говорится в сообщении.

Еще в компании для всех других рейсов предлагают купить билеты за €29,99 и €69,99.

В частности, Wizz Air отменила все рейсы из/у Россию до 26 марта из-за санкций.

Компания Boeing прекратила поставку запчастей и техническое обслуживание для российских авиакомпаний, а также свою деятельность в Москве.