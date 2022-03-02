Авиакомпания Wizz Air предоставит украинцам в других странах 100 тыс. бесплатных билетов

 
Ексклюзивы
1/5
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Просмотров: 1935
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Просмотров: 2241
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
Просмотров: 7006
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1287
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 13176
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 13141
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3393
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 17667
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 105574
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7515
Фото
Все фото
3
3
35
3
11
Порция положительной энергии и вход за 25 грн: чем интересна оленья ферма вблизи Луцка
Порция положительной энергии и вход за 25 грн: чем интересна оленья ферма вблизи Луцка
Танцы с ножницами и благодарность воде: ведущие тревел-шоу попробовали странные ритуалы в Перу
Танцы с ножницами и благодарность воде: ведущие тревел-шоу попробовали странные ритуалы в Перу
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
Дешевый глинтвейн и альтернатива Буковелю: возле Львова открыли лыжный курорт
С золотом и черной икрой: ведущий тревела отведал традиционное молдаванское блюдо
С золотом и черной икрой: ведущий тревела отведал традиционное молдаванское блюдо
К подъемникам километровые очереди: что происходит на украинских горнолыжных курортах
К подъемникам километровые очереди: что происходит на украинских горнолыжных курортах
Видео
Все видео
Вий, привидения и Голубые озера: загадки Черниговщины
Вий, привидения и Голубые озера: загадки Черниговщины
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Бежать будет некуда: блогер оценил смертельно опасный курорт на Одещине
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Живописное побережье и чистое море - блогер оценил бюджетный курорт Одесской области
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
На пляже кусают жуки, в море - жалят медузы - блогер оценил дикий отдых в Приморском
На пляже кусают жуки, в море - жалят медузы - блогер оценил дикий отдых в Приморском
Интервью
1/5
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 5823
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16641
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 10368
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6408
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 1026
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 марта 2022
Просмотров: 432
Іван Михайлович
Чомусь він з'явився мені на горищі. На горищі дідової сільської хати, в сутінках, що пахли пилом і сухими качанами. Ні, я й раніше чув це ім'я, й ...
среда, 02 марта 2022 07:15

Авиакомпания Wizz Air предоставит украинцам в других странах 100 тыс. бесплатных билетов

  Комментировать
Авиакомпания Wizz Air предоставит украинцам в других странах 100 тыс. бесплатных билетов
Украинцы могут вылететь из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Фото: pixabay

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air решила предоставить бесплатно 100 тыс. билетов для украинцев-беженцев.

Билетами могут воспользоваться граждане, которые уже выехали за границу, сообщает пресс-служба Wizz Air в Facebook.

Следовательно, украинцы могут вылететь из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США закрыли воздушное пространство для России

"Wizz Air стремится помочь украинским беженцам добраться до места назначения, где бы это ни было. Мы предоставляем 100 000 бесплатных мест на короткомагистральных рейсах, вылетающих из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии в марте", — говорится в сообщении.

Еще в компании для всех других рейсов предлагают купить билеты за €29,99 и €69,99.

В частности, Wizz Air отменила все рейсы из/у Россию до 26 марта из-за санкций.

Компания Boeing прекратила поставку запчастей и техническое обслуживание для российских авиакомпаний, а также свою деятельность в Москве.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Авиакомпания Wizz Air предоставит украинцам в других странах 100 тыс. бесплатных билетов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
 1 Просмотров: 68017
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
 3 Просмотров: 51395
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
7
 Просмотров: 43185
В Украине уничтожили командира специального отряда Росгвардии – российские СМИ
В Украине уничтожили командира специального отряда Росгвардии – российские СМИ Просмотров: 38249
В Житомире сотни людей швыряли &quot;коктейль Молотова&quot; в &quot;российские танки&quot;
В Житомире сотни людей швыряли "коктейль Молотова" в "российские танки"
7
 Просмотров: 37975
Путешествия
В Канаде поддержали отмену виз для украинских беженцев
В Канаде поддержали отмену виз для украинских беженцев Просмотров: 1152
Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России
Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России Просмотров: 1890
Скандинавские авиалинии прекращают полеты над Украиной
Скандинавские авиалинии прекращают полеты над Украиной Просмотров: 603
Lufthansa отменила рейсы из-за Covid-19 и посоветовала звонить в Россию
Lufthansa отменила рейсы из-за Covid-19 и посоветовала звонить в Россию Просмотров: 900
"Хотя горы кишат медведями, остерегаться надо собак", - путешественник о походе по Карпатам
"Хотя горы кишат медведями, остерегаться надо собак", - путешественник о походе по Карпатам
 Просмотров: 1971
Больше всего комментируют
4
Провел переговоры: еще один предатель сдал громаду оккупантам
3
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
2
Россия должна убратся и из Донбасса, и из Крыма - позиция Украины на переговорах
2
"Русский корабель, иди нах*й": Великобритания закрыла порты для россиян
2
В Белой церкви ударом ракеты разрушено общежитие: есть погибшие и раненые
Голосов: 2080
Голосование Где вы планируете провести новогодние праздники?
  • В Карпатах
  • На горнолыжном курорте в Европе
  • Уеду в теплые края
  • Дома
  • Я буду работать на Новый год
  • Другой ответ (в комментариях)
Просмотреть