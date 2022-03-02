США закрыли воздушное пространство для России

США закрывает небо для российских самолетов Помимо США, воздушное пространство для России закрывают и их союзники.
Об этом сообщил президент США Джо Байден во время своего выступления "О состоянии государства" перед Конгрессом США.
Его он начал с речи об Украине.
Байден заявил, что Владимир Путин просчитался в нападении России на Украину.
"Путин просчитался, когда думал, что заберет Украину и мир с этим согласится. Но он никогда не ожидал, как его встретит украинский народ", - сказал Байден.
По его словам, сейчас президент РФ изолирован от мира. Санкции США и союзников не дают удержаться рублю, заблокировали запасы Центробанка и ослабляют военную сферу России. Уже русские олигархи почувствовали это на себе. Кроме того, президент США пообещал конфисковать квартиры, яхты и деньги за рубежом российских элит.
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Байден прогнозирует, что война России против Украины завершится поражением Путина.
"В истории потом напишут, что Путин ослабил Россию", – сказал президент США.
Конгресс аплодировал этим словам стоя.
"Путин, возможно, отсылает танки. Но он никогда не завоюет души и сердца украинского народа", - подытожил президент Байден.
Ранее, все страны Европейского Союза согласились закрыть небо для российских авиакомпаний.
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