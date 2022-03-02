США закрыли воздушное пространство для России

Байден утверждает, что война в Украине завершится поражением Путина. Фото: скриншот с видео

США закрывает небо для российских самолетов Помимо США, воздушное пространство для России закрывают и их союзники.

Об этом сообщил президент США Джо Байден во время своего выступления "О состоянии государства" перед Конгрессом США.

Его он начал с речи об Украине.

Байден заявил, что Владимир Путин просчитался в нападении России на Украину.

"Путин просчитался, когда думал, что заберет Украину и мир с этим согласится. Но он никогда не ожидал, как его встретит украинский народ", - сказал Байден.

По его словам, сейчас президент РФ изолирован от мира. Санкции США и союзников не дают удержаться рублю, заблокировали запасы Центробанка и ослабляют военную сферу России. Уже русские олигархи почувствовали это на себе. Кроме того, президент США пообещал конфисковать квартиры, яхты и деньги за рубежом российских элит.

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Байден прогнозирует, что война России против Украины завершится поражением Путина.

"В истории потом напишут, что Путин ослабил Россию", – сказал президент США.

Конгресс аплодировал этим словам стоя.

"Путин, возможно, отсылает танки. Но он никогда не завоюет души и сердца украинского народа", - подытожил президент Байден.

Ранее, все страны Европейского Союза согласились закрыть небо для российских авиакомпаний.