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четверг, 10 марта 2022 11:04

Звезды ПСЖ чуть не подрались после поражения от "Реала"

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Звезды ПСЖ чуть не подрались после поражения от &quot;Реала&quot;
Неймар выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Фото: REUTERS

Звезды ПСЖ Неймар и Джанлуиджи Доннарумма чуть не подрались после вылета из Лиги чемпионов.

После поражения от "Реала" в раздевалке ПСЖ была напряжена атмосфера. Форвард Неймар и вратарь Доннарумма стали выяснять отношения. Схватка одноклубников едва не закончилась потасовкой, сообщает Marca.

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Все началось с упрека бразильца в адрес итальянского вратаря по поводу первого гола, пропущенного парижанами. В ответ Доннарумма заявил, что после потери мяча Неймаром мадридцы забили второй гол. Футболисты начали общаться на повышенных тонах, спор чуть не перерос в потасовку и разнимать их пришлось другим игрокам ПСЖ.

ПСЖ проиграл "Реалу" - 1:3 и по сумме двух матчей покинул Лигу чемпионов. В другом матче дня "Ман Сити" расписал нулевую ничью со "Спортингом" и вышел в 1/4 финала.

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