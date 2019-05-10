Звездный трансфер "Барселоны" может сорвать жадный агент

Трансфер Маттейса Где Лигта в испанскую "Барселону" может сорваться из-за одиозного агента Мины Райолоы.

Переход защитника амстердамского "Аякса" Маттейса де Лигта в испанскую "Барселону" может быть сорван одиозным агентом нидерландца Миной Райолой.

Посредник требует за свои услуги комиссионные в размере 20% от суммы трансфера, сообщает Marca.

Это ориентировочно 14 млн евро. Обычно агенты получают 5-10% со сделки. "Аякс" не планирует терять свою долю от трансфера Де Лигта за 70 млн евро, а "Барселона" тоже не намерена тратить больше.

Райоле остается надеяться, что найдется другой клуб, который предложит амстердамцам за центрбэка больше 70 млн евро, и тогда он получит желаемые комиссионные. Ранее интерес к Де Лигту также приписывали туринскому "Ювентусу" и английскому "Манчестер Юнайтед".

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В нынешнем сезоне молодой защитник с капитанской повязкой Де Лигт провел 53 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей.