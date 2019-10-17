Звездный легионер "Динамо" хочет покинуть клуб уже зимой

Карлос Самбрано не провёл ни одного официального матча за первую динамовскую команду. Фото: официальный сайт "Динамо".

Защитник киевского "Динамо" Карлос Самбрано намерен сменить клуб, об этом пишет "Футбол 24".

Игровая практика перуанцу нужна, чтобы попасть в заявку сборной Перу на Копа Америка, который пройдет летом 2020 года в Аргентине и Колумбии.

"Я искренне хотел бы приехать на матчи сборной в лучших кондициях, чтобы увеличить свой вклад в игру моей национальной команды. У меня сложная ситуация в клубе, но я всегда стараюсь и выкладываюсь на тренировках.

Я хочу играть, иметь игровую практику в эти два месяца, оставшиеся до открытия трансферного окна. Я постараюсь сменить обстановку зимой, потому что без практики трудно быть частью сборной ", - сказал Самбрано в эфире" FOX Sport Radio Peru ".

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Карлос Самбрано перешел в Динамо в январе 2018-го, но не получил стабильной игровой практики ни в команде Хацкевича, ни в команде Михайличенко. В сезоне 2018/2019 перуанец отдавался в аренду швейцарскому "Базелю". Летом стал финалистом Копа Америка -2019. В "Динамо" выступал за "Шальке", "Рубин" и ПАОК. Контракт перуанца с киевским клубом действует до 2022-го года.