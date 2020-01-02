Звездный итальянский форвард попал в ДТП

Марио Балотелли разбил личный автомобиль после празднования Нового года. Фото: рейтер

Бывший игрок сборной Италии Марио Балотелли 1 января попал в аварию.

Форвард возвращался с празднования Нового года, перепутал дома и въехал в соседний гараж. Передняя часть его машины была полностью разбита. Интересно, что Балотелли покинул место инцидента и просто пошел спать, пишет "Футбол 24"

Марио Балотелли известный своими выступлениями за "Интер", "Ман Сити", "Милан", "Ливерпуль" и "Марсель". Провел 36 матов за сборную Италии, в которых забил 16 мячей. В текущем сезоне играет за "Брешию".

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В текущем сезоне "Брешия" идет на 18 месте в Серии А. Балотелли провел 12 матчей, в которых забил 4 мяча.