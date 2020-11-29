Звездный футболист не попал в пустые ворота с метра

Дортмундская "Боруссия" сенсационно проиграла "Кельн" в 9 туре Бундеслиги.
Форвард гостей Скира шокировал именитых хозяев уже на 9 минуте, замкнув скидку партнера после углового. "Боруссия" сделала несколько попыток отыграться, но безуспешно.
Картина повторилась во второй половине. Скира снова огорчил "шмелей", а те ответили лишь голом Торган Азар. Роскошный шанс спасти очко потерял Холанд. Ройс выкатил мяч бомбардиру дортмундцев, однако он с 3 метров умудрился пихнуть мяч мимо ворот.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Куртуа стал причиной очередного поражения "Реала"
"Кельн" одержал первую победу в чемпионате, а "Боруссия" осталась на третьем месте.
×
Комментарии