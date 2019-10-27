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воскресенье, 27 октября 2019 11:39

Звездный форвард "Ювентуса" попал в больницу после столкновения с вратарем "Лечче"

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Звездный форвард &quot;Ювентуса&quot; попал в больницу после столкновения с вратарем &quot;Лечче&quot;
Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин получил травму головы после столкновения с вратарем "Лечче". Фото: рейтер

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин получил повреждение в матче 9 тура Серии А против "Лечче".

Под конец встречи 31-летний аргентинец получил удар в голову после столкновения с голкипером хозяев Габриэлем, пишет Футбол 24 ".

После получения медицинской помощи Игуаин вернулся на поле и доиграл встречу до конца. Однако после завершения матча он был доставлен в больницу для проведения медицинского обследования. Окончательный диагноз станет известен позже

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"Ювентус" не смог обыграть "Лечче" 1: 1, но продолжает возглавлять турнирную таблицу опережая "Интер" на одно очко.

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