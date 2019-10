Звездный форвард "Ювентуса" попал в больницу после столкновения с вратарем "Лечче"

Нападающий "Ювентуса" Гонсало Игуаин получил повреждение в матче 9 тура Серии А против "Лечче".

Под конец встречи 31-летний аргентинец получил удар в голову после столкновения с голкипером хозяев Габриэлем, пишет Футбол 24 ".

После получения медицинской помощи Игуаин вернулся на поле и доиграл встречу до конца. Однако после завершения матча он был доставлен в больницу для проведения медицинского обследования. Окончательный диагноз станет известен позже

Gonzalo Higuain has been taken to hospital for tests after a nasty collision during Juventus' draw with Lecce pic.twitter.com/UYO1rhyHy4