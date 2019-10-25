Зинченко будет лечиться месяц

Зинченко не сыграет против Сербии

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко выбыл на 4-5 недель из-за травмы колена, сообщил главный тренер команды Пеп Гвардиола.

"Зинченко испытывал проблемы с костью. Он выбыл на 4 или 5 недель. Ему пришлось перенести операцию, чтобы почистить колено", – сказал Гвардиола. Об этом пишет "Трибуна".

Футболист пропустил матч ЛЧ с "Аталантой" из-за проблем с коленом. Позже футболист выложил фото из клиники в Барселоне.

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Таким образом, полузащитник, скорее всего, пропустит матчи национальной сборной Украины в ноябре против сборной Сербии.