Звездные футболисты на Рождество проведали детей в больницах

Сегодня во всем мире празднуют Рождество. Футбольные клубы не остались в стороне.

В рождественский период они делают добрые дела: посещают больницы, дарят детям подарки, приглашают маленьких фанатов на торжественные встречи. Об этом пишет "Трибуна".

Вот Юрген Клопп с парнями посетили детскую больницу. Только посмотрите на эти счастливые лица.

Игроки "Манчестер Юнайтед" приехали в три местные больницы. Местные дети тоже в восторге от рождественских подарков.

Футболисты "Челси" встретились с маленькими фанатами на стадионе.

За "Манчестер Сити" отдувался Кевин Де Брёйне. Команда Пепа отменила большую рождественскую вечеринку – слишком много дел в чемпионате.

"Тоттенхэм" встретился с детьми на тренировочном поле. Парни поиграли в футбол – Жозе не остался в стороне.

"Ювентус" сделал классный рождественский свитер.

Зацените атмосферное новогоднее видео от туринцев. Криш в деле – появляется в финале. Кажется, ему нравится быть кинозвездой.



"Реал" устроил небольшой ужин – пришел даже Бэйл, которого похлопал по плечу сам Флорентино.

Игроки "Валенсии" осчастливили детей в больнице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После гола 17-летний форвард "Интера" побежал целовать маму



Футболисты украинских клубов на Рождество в основном находятся на отдыхе и в публичных мероприятиях не участвуют.