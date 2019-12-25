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среда, 25 декабря 2019 20:11

Звездные футболисты на Рождество проведали детей в больницах
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Сегодня во всем мире празднуют Рождество. Футбольные клубы не остались в стороне.

В рождественский период они делают добрые дела: посещают больницы, дарят детям подарки, приглашают маленьких фанатов на торжественные встречи. Об этом пишет "Трибуна".

Вот Юрген Клопп с парнями посетили детскую больницу. Только посмотрите на эти счастливые лица.

Игроки "Манчестер Юнайтед" приехали в три местные больницы. Местные дети тоже в восторге от рождественских подарков.

Футболисты "Челси" встретились с маленькими фанатами на стадионе.

 

За "Манчестер Сити" отдувался Кевин Де Брёйне. Команда Пепа отменила большую рождественскую вечеринку – слишком много дел в чемпионате.

 

"Тоттенхэм" встретился с детьми на тренировочном поле. Парни поиграли в футбол – Жозе не остался в стороне.

 

"Ювентус" сделал классный рождественский свитер.

 

Зацените атмосферное новогоднее видео от туринцев. Криш в деле – появляется в финале. Кажется, ему нравится быть кинозвездой.


"Реал" устроил небольшой ужин – пришел даже Бэйл, которого похлопал по плечу сам Флорентино.

 

Игроки "Валенсии" осчастливили детей в больнице.

 

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Футболисты украинских клубов на Рождество в основном находятся на отдыхе и в публичных мероприятиях не участвуют.

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Дата
25
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