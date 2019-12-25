Звездные футболисты на Рождество проведали детей в больницах

Сегодня во всем мире празднуют Рождество. Футбольные клубы не остались в стороне.
В рождественский период они делают добрые дела: посещают больницы, дарят детям подарки, приглашают маленьких фанатов на торжественные встречи. Об этом пишет "Трибуна".
Вот Юрген Клопп с парнями посетили детскую больницу. Только посмотрите на эти счастливые лица.
Игроки "Манчестер Юнайтед" приехали в три местные больницы. Местные дети тоже в восторге от рождественских подарков.
Футболисты "Челси" встретились с маленькими фанатами на стадионе.
За "Манчестер Сити" отдувался Кевин Де Брёйне. Команда Пепа отменила большую рождественскую вечеринку – слишком много дел в чемпионате.
"Тоттенхэм" встретился с детьми на тренировочном поле. Парни поиграли в футбол – Жозе не остался в стороне.
"Ювентус" сделал классный рождественский свитер.
Зацените атмосферное новогоднее видео от туринцев. Криш в деле – появляется в финале. Кажется, ему нравится быть кинозвездой.
"Реал" устроил небольшой ужин – пришел даже Бэйл, которого похлопал по плечу сам Флорентино.
Игроки "Валенсии" осчастливили детей в больнице.
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Футболисты украинских клубов на Рождество в основном находятся на отдыхе и в публичных мероприятиях не участвуют.
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