Звездная жена легенды "Реала" объявила о разводе

Сара и Икер заболели одновременно в мае 2019 года. Фото:instagram.com

Бывший голкипер мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс расстался с женой, журналисткой Сарой Карбонеро. О расставании девушка сообщила в своём "инстаграме".

"Мы с Икером очень гордимся той семьей, которую мы построили, и тем, что смогли разделить любовь, наполнявшую нас счастьем все эти годы совместной жизни.

Сегодня наша любовь пойдет разными, но достаточно близкими путями. У нас останется чудесный совместный долг — быть преданными родителями, как мы это делали до сих пор. Это взвешенное и продуманное решение, которое мы принимаем по взаимному согласию. Уважение, привязанность и дружба останутся навсегда.

Нашим приоритетом является любовь и приверженность, чтобы разделить благополучие и образование наших детей и защитить их, чтобы они росли в стабильной и здоровой среде.

Этими словами мы просим уважать нашу конфиденциальность во время перемен. Это будут единственные публичные слова, которые мы произнесём в настоящем и будущем. Спасибо большое за ваше понимание", — написала Карбонеро.

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Бывшие муж и жена имели большие проблемы со здоровьем. В феврале Сару Карбонеро госпитализировали с рецидивом рака, а в мае 2019 Икера Касильяса госпитализировали после инфаркта, который случился в на тренировке его последней команды – "Порту". Раньше Икер и Сара заявляли о взаимной поддержке друг друга.