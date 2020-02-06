Звездная российская гимнастка хотела закончить жизнь самоубийством

Александра Солдатова находится в тяжелом состоянии из-за попытки вскрыть себе вены. Фото: с отрытых источников

Звездная российская гимнастка Александра Солдатова попала в больницу в Москве после попытки суицида.

21-летняя спортсменка была доставлена в больницу 5 февраля с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. У девушки диагностирована булимия, сообщает "sport.ua"

Спортсменка пыталась перерезать себе вены на левой руке. Девушка находится в тяжелом состоянии.

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Александра Солдатова была чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015 и 2018) и упражнении с лентой (2018), чемпионкой Европы в командном зачете (2015, 2017, 2019).