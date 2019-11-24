Звезда "Манчестер Сити" рискует пропустить матч с "Шахтером"

Кун Агуэро рискует пропустить несколько дней из-за мышечной травмы. Фото: рейтер

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рискует пропустить матч с "Шахтером" после травмы, полученной в матче с "Челси". Аргентинец был вынужден покинуть во втором тайме и должен пройти обследование.

"Надеюсь, мы все узнаем завтра, но выглядит это не очень хорошо. В Серхио мышечная травма. Он рискует пропустить несколько дней во время сложной части нашего сезона ", - приводит слова главного тренера" ​​Манчестер Сити "Пепа Гвардиолы "Спортарена".

В текущем сезоне Агуэро сыграл за "Манчестер Сити" 16 матчей по всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 2 ассиста.

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