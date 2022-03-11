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пятница, 11 марта 2022 11:31

Жуниор Мораес нашел себе новую команду

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Жуниор Мораес нашел себе новую команду
Жуниор Мораес играет за "Шахтер" с 2018 года. Фото: ФК "Шахтер"

Форвард "Шахтера" 34-летний Журниор Мораес может продолжить карьеру в Бразилии.

"Коринтианс" серьезно заинтересован в услугах экс-форварда сборной Украины, сообщает Globoesporte.

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Мораес уже в Бразилии, поэтому никаких проблем с переездом не будет. "Тимау" видят перспективу в бесплатном подписании игрока. Сейчас Мораес может уйти в короткую аренду, а летом на правах свободного агента окончательно перебраться в "Коринтианс", потому что его контракт с "горняками" завершится. В конце 2021 года нападающий продлил соглашение с "Шахтером" до лета 2022 года.

Мораес впервые оказался в Украине еще зимой 2011 года. Форвард успел поиграть за "Металлург", "Динамо", "Шахтер". В 2019 году принял украинское гражданство и выступал за сборную Украины.

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