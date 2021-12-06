Зрители плевали в воду, в которой плавали россияне. Состоялся самый кровавый матч по водному поло

Кадр из фильма "Кровь в бассейне". Фото:est.hu

65 лето тому назад - 6 декабря 1956 года на Олимпийских играх в Мельбурне состоялся самый известный матч в истории водного поло – в полуфинале турнира сошлись сборные СССР и Венгрии.

За месяц до этого матча Советская армия подавила в Будапеште восстание против СССР. Поэтому противостояние команд в бассейне получилось предельно жёстким и вновь не обошлось без пролитой крови.

23 октября 1956 года тысячи демонстрантов, недовольных просоветским режимом, вышли на улицы Будапешта. Мирная демонстрация за несколько часов превратилась в вооружённое восстание: люди с оружием захватили редакцию и типографию центральной партийной газеты, склад оружия, патронный завод, один из вокзалов.

Обстановка накалялась, и Москва приказала ввести в Будапешт войска для подавления мятежа. Кровопролитные столкновения продолжались более двух недель и завершились 8 ноября. Восстание было подавлено. С венгерской стороны было убито три тысячи человек, ранено – около 20 тысяч. Потери Советской Армии составили порядка 700 человек убитыми и пропавшими без вести.

В такой обстановке венгерские спортсмены и готовились к соревнованиям Олимпиады в Мельбурне. Многие атлеты в Австралию не поехали, опасаясь за безопасность своих семей. А тем, кто всё-таки решился отправиться в Мельбурн, пришлось на автобусах ехать в Прагу – большинство авиарейсов из венгерской столицы было отменено.

Отправилась в Австралию и венгерская ватерпольная команда. Спортсмены купили в Мельбурне местные газеты и прочли о кровавом подавлении восстания. На церемонию открытия Олимпиады они вышли в траурных повязках.

Противостояния со сборной Советского Союза ждали не только в самой Венгрии, но и во всём мире, переживавшем пик Холодной войны. Подавление восстания происходило на глазах у всего мира. И СМИ не жалели красок, рассказывая о тех кровавых событиях. А в газетах СССР этой напряжённости будто бы никто и не замечал. Игроки советской сборной впоследствии рассказывали, что они, конечно, знали о событиях в Будапеште, но не придавали этому особого значения.

Сборная Советского Союза вышла в финальную шестёрку со второго места в квартете А, венгры выиграли группу В. Одержав ещё по две победы, команды приготовились сойтись в полуфинале.

Когда 6 декабря команды Венгрии и Советского Союза заходили в бассейн, трибуны были переполнены. В зал, вмещавший шесть тысяч человек, набилось около восьми тысяч, а билеты, продававшиеся обычно по два-три доллара, перепродавались по 30-40. Подавляющее большинство болельщиков желало победы венгерской команде.

"Мы решили вывести русских из себя, – много лет спустя вспоминал Эрвин Задор. – План был таков: мы играем, они дерутся". Венгры действительно играли здорово: отлично оборонялись и использовали свои шансы, так что во второй половине встречи вели со счётом 4:0.

Кто стал инициатором решающей драки между Валентином Прокоповым и Эрвином Зодаром, доподлинно неизвестно. Поэтому приведём воспоминания игроков обеих команд.

"Я увидел, как Прокопов ударил венгерского нападающего, – вспоминал Шляпин. – Думаю, что просто подплыть и ударить Прокопов не мог. Видимо, они обменялись ударами.

Из раны мгновенно брызнула кровь, но ещё около минуты Задор участвовал в игре, оставляя за собой кровавый след.

"Я присматривал за Прокоповым на последних минутах, – рассказывал Задор. – Сказал ему, что он неудачник и семья у него такая же. Но никаких проблем не было, пока я не совершил ошибку: поднял глаза, чтобы посмотреть, почему судья дал свисток. Мне не нужно было сводить глаз с Прокопова. Следующее, что я увидел, – как он выпрыгнул из воды и ударил меня в голову".

Удар Прокопова, вероятно, был не столько сильным, сколько точным – он пришёлся в правую бровь венгра и рассёк её. Из раны мгновенно брызнула кровь, но ещё около минуты Задор участвовал в игре, оставляя за собой кровавый след.

Болельщики уже тогда неистовствовали, но решение судьи о замене Эрвина из-за его травмы вызвало настоящий взрыв. Зрители начали перелезать через ограждения, посыпать русских проклятиями и плевать в воду, в которой всё ещё находились игроки обеих команд.

Казалось, от рёва лопнут барабанные перепонки. В нас полетело всё, что попадало разъярённым зрителям под руку

"Стоило пострадавшему Задору подплыть к бортику, размазать по всему лицу кровь и обратиться за сочувствием к публике, началось что-то неописуемое. Казалось, от рёва лопнут барабанные перепонки. В нас полетело всё, что попадало разъярённым зрителям под руку. Сгрудившись в центре всей командой, мы едва успевали укрываться от бутылок, каких-то деревянных колотушек, монет", – вспоминал Борис Гойхман.

Судьи были вынуждены остановить матч и прибегнуть к помощи полиции, чтобы успокоить публику и дать возможность русским добраться до раздевалки. Поскольку встреча была остановлена при счёте 4:0 в пользу венгров и за минуту до её окончания, было принято решение установить этот результат в качестве итогового. Венгрия вышла в финал, а команде СССР предстояло сразиться только за третье место.

На следующее утро фотография Эрвина Зодара, выходящего из бассейна с окровавленным лицом, была на первых страницах всех газет мира. С лёгкой руки журналистов и появилось название матча, сохранившееся до сих пор, – "Кровь в бассейне".

Сборная Венгрии в финальном матче завоевала золотые медали Олимпиады, обыграв команду Югославии со счётом 2:1.

Сразу после окончания Олимпийских игр половина игроков венгерской ватерпольной сборной, включая и Задора, попросила политического убежища на западе и получила его. Эрвин впоследствии оказался единственным из той сборной, кто так и не вернулся на родину. Долгие годы он работал тренером по плаванию в США, и одним из его воспитанников был юный Марк Спитц.

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Сборная Советского Союза в последнем матче олимпийского турнира обыграла немцев со счётом 6:4 и завоевала бронзовые награды турнира. Однако на родине команду встретили холодно. О матче СССР – Венгрия в газетах написали короткую заметку с одним только результатом, без описания драматических событий. Значки заслуженных спортсменов за третье место советским ватерполистам вручили лишь 46 лет спустя. Валентин Прокопов жив до сих пор. Ему 92 года. Эрвин Задор умер в США в 2012 году.