Зозулю наградили медалью за помощь украинской армии

Форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля получил медаль за помощь украинской армии.

Зозуля награжден медалью "Операция объединенных сил. За доблесть и верность".

Экс-форвард сборной Украины выложил в Facebookе полученную награду.

"Служу народу Украины. Спасибо", - подписал фото Зозуля.

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Роман Зозуля известен тем, что помогает украинским военным через волонтерскую организацию "Народная армия". Форвард "Альбасете" недавно передал Вооруженным силам Украины защитные средства от коронавируса и тесты.