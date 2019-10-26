Зозуля забил победный мяч на последней минуте встречи

Это третий мяч Романа в первенстве

В центральном противостоянии 12 тура второго по силе чемпионата Испании "Альбасете" Украинская Романа Зозули принимал "Кадис".

"Альбасете" владел инициативой на поле, которая вылилась во владением мячом (63 процента). Забить никто из команд не мог долгое время и только на 90 + 3 минуте встречи Зозуля с подачи Педро забил ударом головой - 1:0. Об этом сообщает УНН.

Оба коллектива входят в зону, которая гарантирует выход в Примеру: "Кадис" первый с 31 очком, "Альбасете" второй - 22. Однако у конкурентов клуба Зозули ( "Альмерия", "Фуенлабада") еще матч в запасе.

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В предыдущем туре Зозуля также головой забил победный мяч "Альбасете".