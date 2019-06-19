Зозуля выбирает между "Альбасете" и "Динамо"

Зозуля играл за "Динамо" вначале карьеры

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля, контракт которого с испанским коллективом рассчитан до конца текущего месяца, может продолжить сотрудничество с представителем Сегунды.

По информации сайта "Террикон", боссы "Альбы" намерены предложить нападающему улучшенные финансовые условия, чтобы удержать его в команде.

Ранее 29-летний футболист отклонил первое предложение, поскольку остался недоволен озвученной зарплатой. Тем не менее, украинец не горит желанием менять клубную прописку - у него сложились хорошие отношения как с руководством, так и болельщиками испанского коллектива.

Местные СМИ прогнозируют: если "Альбасете" не удастся удержать Зозулю, то Роман вернётся в Украину, где в его услугах заинтересован тренерский штаб "Динамо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Представитель Италии в Лиге чемпионов отказался подписывать футболиста сборной Украины

Зозуля оформил 11 голов и 2 ассиста в 37 поединках минувшего розыгрыша Сегунды.