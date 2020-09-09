Зозуля назвал условия, при которых возвратится в "Динамо"

Роман Зозуля 4 года мграет в Испании. Фото albacetebalompie.es

Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля хочет вернуться в киевское "Динамо", но у него есть 2 условия.

Во-первых, киевский клуб должен выйти в Лигу чемпионов.

Во-вторых, Зозуля перейдет в "Динамо", если форвард Владислав Супряга будет продан в другой клуб. Отмечается, что Зозуля уже озвучил эти условия руководству киевлян. Об этом сообщает xsport.ua.

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30-летний Зозуля является воспитанником "Динамо". Форвард признан лучшим игроком "Альбасете" в прошлом сезоне.