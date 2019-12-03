"Золотой мяч" больше заслужил Ван Дейк" - Федорчук

Лионель Месси является рекордсменом за количеством выигранных "Золотых мячей"

Тренер "Энергии" из Новой Каховки Олег Федорчук прокомментировал очередной "Золотой мяч" Лионеля Месси. В понедельником, 2 декабря форвард "Барселоны" в шестой раз получил престижную награду "Франс Футбола" лучшему футболисту года. Это является абсолютным мировым рекордом.

"Я поздравляю Месси, но это единственный случай, когда у меня есть вопрос относительно объективности определения победителя, - говорит Олег Викторович. - Вратарям и защитникам очень трудно соревноваться с форвардами. По моему субъективному мнению, лучшим игроком прошлого года является защитник "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк. Парень выиграл Лигу чемпионов, победил в очном противостоянии команду Месси и считается лучшим защитником мира. Однако приз в шестой раз отдали Лионелю. Я понимаю почему. Я слежу за футболом с 1970 года. Месси уже сейчас может считаться лучшим футболистом всех времен и народов. И это при том, что он ни разу не выиграл и, видимо, уже не выиграет Кубок мира. В отличие от Роналду аргентинец - не шоумен. Он довольно скромный и это подкупает людей.



Конечно, может показаться, что рекорды Месси вечные. Что он еще как минимум 100 лет будет считаться сильнейшим футболистом мира. Но время прессуется. Не исключаю, что уже лет через 5, максимум - через 10 появится кто-то, кто сможет превзойти рекорды Лионеля".

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Лионель Месси имеет в своей коллекции шесть "Золотых мячей". В португальца Криштиану Роналду - 5 наград.