"Золото" должно приехать в Украину" - Романчук стремится реабилитироваться на Олимпиаде

Михаил Романчук принес Украине четвертую медаль на Олимпиаде Фото: Gettyimages.com

Украинский пловец 24-летний Михаил Романчук хочет получить золотую награду на Олимпиаде.

В категории 800 м вольным стилем украинец финишировал третьим. Теперь попытается победить на дистанции 1500 м.

"Плотность результатов велика - в 0,8 секунды поместились с первого по четвертое места.

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Если выиграл американец, то американская школа сильнее. Впереди заплыв на 1500 метров - я постараюсь доказать, что это не так.

Попробую показать максимум, на что я способен. Золото все-таки приедет в Украину", - сказал Романчук в комментарии "Суспільному".

Квалификация в плавании на дистанции 1500 м пройдет 30 июля, финал - 1 августа.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Сейчас в активе сборной Украины на Играх в Токио четыре бронзовые награды.