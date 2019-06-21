Знаменосцем Украины на церемонии открытия II Европейских игр станет уникальный рекордсмен

Николай Мильчев будет знаменосцем сборной Украины

Почетную миссию нести украинский флаг на торжественной церемонии открытия II Европейских игр-2019 доверили самому опытному спортсмену сборной Николаю Мильчеву.

Николай Мильчев – олимпийский чемпион Игр в Сиднее-2000, обладатель уникального олимпийского рекорда (завоевал звание олимпийского чемпиона по стендовой стрельбе на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, набрав 150 очков из 150 возможных). Также он трехкратный рекордсмен мира и обладатель девяти наград Кубка мира по стендовой стрельбе.

"Действительно, очень рад снова быть в составе сборной страны. Вдвойне приятно, что мне доверили выполнить такую ответственную миссию – нести флаг Украины на церемонии открытия мультиспортивного форума. Искренне благодарен за это доверие! Желаю всем нашим спортсменам успехов и удачного выступления в Минске-2019", – сказал Николай Мильчев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 16-летняя украинка завоевала 3 медали на соревнованиях по художественной гимнастике в Корее

Напомним, что II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске. В них примут участие 198 спортсменов из Украины.