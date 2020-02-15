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суббота, 15 февраля 2020 09:55

Знаменитый чемпион дал прогноз на бой Ломаченко с Лопесом

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Знаменитый чемпион дал прогноз на бой Ломаченко с Лопесом
Гарсия не уверен в Ломаченко

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия (39-1, 30 КО) считает, что украинец Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) столкнется с проблемами в бою против американца Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО):

"Думаю, это реальный бой. Это большая возможность для Лопеса. Теофимо большой, мощный и молодой, он очень голоден. Думаю, это добавит Ломаченко проблем. Сообщает xsport.ua

Я все же думаю, что Ломаченко сделает достаточно для победы, что он все еще боксирует лучше, но я совершенно не буду удивлен, если Теофимо поймает его и нокаутирует. Ломаченко не настолько большой, он все еще полулегковес, который дерется в чужом весе, а Лопес в своем дивизионе, и он большой, быстрый, сильный.

Думаю, это будет хороший бой. Мой прогноз – победа Ломаченко решением судей, но это будет непросто. Будет приблизительно так же, как и с Линаресом. Хорхе также был больше и это доставило проблем Василию.

Так что бой с Лопесом будет конкурентным для Ломаченко".

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Бой Ломаченко – Лопес запланирован на 30 мая, но официального подтверждения поединка пока нет.

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