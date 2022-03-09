"Зло всегда проигрывает" - Павелко прокомментировал техническое поражение сборной России

Андрей Павелко возглавляет УАФ с 2015 года. Фото: УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко одобрительно принял решение ФИФА о недопуске сборной России к стыковым матчам Кубка мира.

Россиянам засчитали техническое поражение в матче против Польши.

"Решение ФИФА засчитать сборной России техническое поражение в матче плей-офф с нашими польскими собратьями – единственное верное решение и результат многодневной коммуникационной работы команды наших верных союзников и УАФ.

Оккупант должен ежедневно и ежеминутно платить все большую цену за свои преступления – убийства, разрушения и мародерство против мирного населения Украины. Любые попытки России обжаловать это решение в CAS обречены на поражение, потому что эта страна избрала сторону зла, а зло всегда проигрывает!

Спасибо моим друзьям – президентам ФИФА и УЕФА Джанни Инфантино и Александеру Чеферину за бескомпромиссную позицию по отношению к стране-агрессору, а также за ежедневные звонки, слова поддержки и всестороннюю помощь Украине, которая постоянно только растет. Также благодарен всем нашим партнерам из ассоциаций стран Европы и мира за все более активную гуманитарную поддержку нашего государства и готовность его увеличивать. Так проявляется настоящая дружба.

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Я и моя семья, наше футбольное сообщество, как и миллионы наших сограждан сейчас в Украине и все вместе мы делаем все возможное для победы Украины в этой решающей войне за нашу независимость. Также работает координационный штаб УАФ, ежедневно находящий новые возможности для оказания помощи детям, незащищенным слоям населения и представителям футбольного сообщества, пострадавшим от войны. Забота друг о друге и поддержка наших защитников очень важны для уничтожения темных сил фашистской России.

"Борімося – поборемо, нам Бог помагає! За нас правда, за нас слава! І воля святая!" Сегодня, в день рождения Тараса Шевченко, эти слова обладают особой энергетикой, которая питает силу Украины! Слава Героям! Слава Украине!" – написал Павелко в Facebook.

Матч России – Польша должен был состояться 24 марта в Москве. Но УЕФА и ФИФА отстранили все российские клубы и сборную от международных матчей. Сборная Польши автоматически прошла в финал квалификации, где сыграет с победителем пары Швеция – Чехия. ФИФА также перенес стыковой матч Шотландия – Украина. Национальные команды должны сыграть в июне.