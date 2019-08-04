"Жизнь подарила шанс стать звездой футбола" – болельщики из Люксембурга обговаривают трансфер Родригеса

Родригес забил в собственные ворота в матче с Украиной

В Люксембурге с большим интересом отнеслись к переходу Жерсона Родригеса из "Джубило Ивата" в "Динамо". Мало того, что Украина и Люксембург играют в одной отборочной группе на Евро-2020, так ещё и сам по себе переход игрока сборной в сильный клуб – это редкое явление для такой маленькой страны. А "Динамо" - это действительно гранд для любителей футбола из Люксембурга.

Сообщает footboom.com

Болельщики из Люксембурга порадовались за Родригеса, представляющего сборную, и надеются, что в Украине он сможет продолжить развиваться и в итоге станет ещё более сильным игроком. Да и за матчами "Динамо" многие собираются смотреть. Как минимум, в еврокубках.

Llanarelli: Браво, Родригес! Ты вытянул счастливый билет. "Динамо" - это клуб с большими амбициями, стабильно выступающий в еврокубках. Это не "Телстар" или "Шериф". Тут ты будешь развиваться и расти как футболист, если будет серьёзно относиться к работе. В Украине будет серьёзная конкуренция, но если тебя купили, то на тебя рассчитывают. Свой шанс ты получишь, а мы будем все поддерживать тебя.

Avelino: В последнее время удача повернулась лицом к Жерсону. Он очень талантливый игрок, но немного слабохарактерный. Где-то ему не хватало мотивации, чтобы раньше проявить себя во всей красе. Вторая лига Голландии, чемпионаты Японии и Молдовы – это не его уровень, он выше этого и хорошо, что всё складывается для Родригеса так удачно. Жизнь подарила ему шанс стать настоящей звездой европейского футбола в составе "Динамо". Такой шанс выпадает далеко не всем, даже тем, кто его заслужил. Хочется верить, что Жерсон не упустит такую возможность.

Telen: Думаю, что Родригеса заметили в очных матчах Люксембурга с Украиной. Он отлично проявил себя и нет ничего странного в том, что такой сильный клуб решил его купить. Жерсон хорошо "повозил" украинцев, поэтому они поняли, что такой игрок им пригодится. Это ещё раз говорит о том, что даже выступая за не очень сильный клуб или сборную, можно себя проявить, если ты действительно хороший и талантливый игрок.



Stefan: Я всё ещё не могу простить Украину за ту историю с бразильцем, который то ли стал украинцем, то ли нет. Впрочем, доказать ничего не удалось. Возможно, УЕФА не стал идти на конфликт и создавать прецедент, но осадок неприятный остался. Но это не значит, что я теперь навсегда обижен на Украину. В конце концов, их сборная сильнее нашей. Что касается Родригеса, то ему можно пожелать только удачи. Насколько я читал про чемпионат Украины, "Динамо" сейчас переживает сложный период, но всё ещё остаётся грозным клубом. Хотелось бы, чтобы Жерсон помог им вернуться на вершину украинского футбола.

Parre: Забил гол в свои ворота в матче с Украиной и тебя приглашает к себе лучший клуб страны. Отличный пример для других футболистов. Шутка, конечно, но получилось забавно. Понятно, что Жерсон был лучшим против Украины, поэтому "Динамо" и обратило на него внимание. Думаю, что парень поиграет в местном чемпионате 2-3 года и уедет играть в Испанию или Германию. Ему будет проще выступать в стране, где команды любят техничный футбол.

Moris: Играть за "Динамо" - это не предел мечтаний для футболиста из Люксембурга, но где-то рядом. Никто не знает, сможет ли Родригес стать в украинском клубе лидером и звездой, но все мы на это сильно надеемся.

Teyn: Жерсон – это гордость всего Люксембурга. Очень редко игроки из нашей страны переходят в действительно сильные клубы. И каждый раз это очень приятное и радостное событие для всех, кто переживает за страну и её престиж. "Динамо" - это не гранд европейского футбола, но для игрока из Люксембурга – это очень серьёзный шаг вперёд. Мог ли кто-то в Украине и Люксембурге ещё год назад подумать о том, что Жерсон будет выступать за "Динамо" уже этим летом.

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